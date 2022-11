La cerimonia del 4 Novembre nel segno della pace - La fotogallery

Un appello alla pace ha fatto da filo conduttore durante le celebrazioni per il 4 novembre che hanno reso omaggio alla Festa dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Nella mattinata di giovedì 4 novembre, prima in Rocca e poi a Palazzo Frizzoni, c’è stata la deposizione delle corone d’alloro in memoria dei caduti. Autorità civili e militari si sono poi date appuntamento in piazza Vittorio Veneto per la tradizionale cerimonia ufficiale con la sfilata dei reparti in armi, che hanno assistito all’alzabandiera dei vessilli italiano ed europeo sulle note degli inni di Mameli e alla gioia . Durante la mattinata sono stati resi gli onori ai labari della Associazioni combattentistiche e d’Arma, così come ai gonfaloni del Comune e della Provincia di Bergamo, rappresentata dal presidente Pasquale Gandolfi.