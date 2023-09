La Dia: «Le mire delle mafie sulle piccole e medie imprese»

L’allarme è contenuto nella nuova relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, dedicata al periodo giugno-dicembre 2022: «Il Distretto della Corte d’Appello di Brescia, che ricomprende le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona – si legge in un passaggio delle oltre 500 pagine della relazione –, caratterizzato da una galassia di piccole e medie imprese con un notevole dinamismo economico-finanziario, offre le condizioni perfette per attrarre gli interessi delle organizzazioni criminali che proprio in questa area geografica intensificano i propri affari, investendo in attività di riciclaggio, usura e reimpiego di denaro. La disponibilità di ingenti capitali da parte delle organizzazioni criminali attrae numerose imprese, le quali si rivolgono ai clan per accedere a forme di credito più facile e immediato, così acquisendo un vantaggio competitivo sul mercato a dispetto delle regole di libera concorrenza. In altri casi, invece, molte aziende in crisi economica si prestano loro malgrado ad operazioni di immissione di liquidità perché non riescono o non possono opporsi alle logiche della criminalità organizzata».