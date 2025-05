La Fiera del Parco dei Colli incorona «Pineta» e la razza bruna alpina

Una giornata di festa, tra cultura rurale e tradizione, ha animato domenica 25 maggio la valletta di Valmarina e il monastero benedettino in occasione della ventunesima edizione della Fiera del Parco dei Colli di Bergamo . Un evento partecipato, organizzato in occasione della Giornata Europea dei Parchi , che ha valorizzato l’identità agricola delle colline bergamasche, coinvolgendo migliaia di visitatori tra adulti e bambini.

«Pineta», la campionessa del concorso

Cuore della manifestazione, come da tradizione, il Concorso della Razza Bruna Alpina , che anche quest’anno ha richiamato allevatori da tutto il territorio del parco e visto in gara numerosi esemplari selezionati. A conquistare il titolo di campionessa è stata «Pineta», dell’azienda agricola i Fienili di Mussetti Alessandro di Sorisole , premiata nel corso della mattinata alla presenza dei rappresentanti del Parco. Sua riserva «Valentina» dell’azienda agricola Cometti Antonella di Sorisole. Miglior mammella «Angela» dell’azienda agricola La Fiorita di Valassi Nives di Sorisole-Almè, reginetta «Fiore» di Cometti Antonella di Sorisole, sua riserva «Serena» della stessa azienda agricola. Menzioni d’onore alle reginette «Luna» di Renzo Silini di Villa d’Almè, «Angela» dell’azienda agricola La Fiorita di Nives Valassi che si aggiudica anche la gara di mungitura con il risultato di Alex Lanfranchi.

Accanto alla storica gara bovina, la Fiera ha proposto un ricco programma di attività: laboratori didattici per bambini, dimostrazioni di mungitura, visite guidate al Monastero di Valmarina e al bosco, mercatini con prodotti a chilometro zero, stand delle aziende agricole locali, momenti musicali come l’esibizione della Caravan Orkestar, e incontri divulgativi come il convegno «Minerali nelle Prealpi Orobiche».