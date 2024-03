«La forza è del Signore, questo dovrebbe farci riflettere»

È una Pasqua «che vi vede protagonisti», quella che stiamo per celebrare. «Voi rappresentate la forza: le forze armate, le forze di polizia, le forze che garantiscono sicurezza e legalità nella nostra convivenza umana». Così il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, si è rivolto venerdì mattina ai rappresentanti delle forze dell’ordine e di polizia riuniti in Cattedrale per la tradizionale messa interforze a pochi giorni dalla Pasqua, insieme al prefetto Giuseppe Forlenza, al questore Andrea Valentino, al presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota e al vicepresidente della Provincia Matteo Macoli.