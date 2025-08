La giunta approva il progetto esecutivo della nuova piazza della futura Gamec - Foto

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Tiraboschi, un tassello strategico del programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027. L’intervento, intitolato «Riqualificazione spazi esterni nuova GAMeC, piazza e parcheggio», trasformerà l’attuale area-parcheggio in una piazza pedonale e verde, pensata come naturale estensione del nuovo Museo della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea.

L’obiettivo è ambizioso: ricucire lo spazio urbano attorno alla GAMeC, mettendola in connessione con il tessuto circostante: i parchi Suardi, Marenzi e Galgario, l’area delle Ex Caserme Montelungo-Colleoni, e i principali snodi viabilistici tra via Battisti, Muraine, Suardi, Frizzoni e via del Galgario.

Il progetto prevede il ridisegno completo della piazza: gli attuali parcheggi verranno spostati sul lato settentrionale verso piazzale Oberdan, liberando l’area antistante al museo e creando una grande zona pedonale. L’uso della pietra di Apricena, identica a quella della facciata della nuova GAMeC, rafforzerà la continuità materiale e visiva tra spazio pubblico e spazio museale, trasformando la piazza in una sorta di galleria a cielo aperto. Saranno integrati nel nuovo disegno urbano anche l’edicola e il chiosco esistenti.

«La nuova piazza darà qualità non solo al Museo ma all’intero ambito urbano — afferma l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini — trasformando un’area oggi usata solo come parcheggio in un luogo aperto, sociale, interamente pedonalizzato. Si aggiunge agli Orti di San Tomaso e al percorso ciclopedonale tra Montelungo, nuova GAMeC e piazza Carrara, costruendo un sistema urbano integrato».

Elemento distintivo sarà una seduta ovale che definirà lo spazio e introdurrà un giardino sopraelevato - non accessibile al pubblico - pensato per favorire biodiversità e ospitalità per piccoli animali, grazie a una selezione di piante perenni a fioriture variabili. Il verde sarà organizzato in gruppi funzionali e integrato nel dialogo ecologico con il vicino parco Suardi. Gli alberi esistenti saranno mantenuti dove possibile, con l’inserimento di nuove alberature per rafforzare i filari e creare una «quinta verde» che incornici la GAMeC da nord e le colline da sud.