Nuova Gamec, in estate al via il cantiere per la piazza

Si prospetta un’estate intensa attorno alla torre del Galgario. Al maxi cantiere per la riqualificazione dell’ex Montelungo e a quello già aperto per la nuova sede della Gamec nell’ex palazzetto dello sport, si aggiungerà anche quello per la nuova piazza con parcheggio a servizio della nuova galleria di arte moderna e contemporanea.Il cantiere, per realizzare l’area a parcheggio, era stato annunciato per giugno. Proprio in queste settimane il Comune di Bergamo sta valutando quale sia il momento più opportuno per avviare altri lavori in una zona della città che rischia di andare sotto stress: «Nel tavolo di lavoro che è stato appositamente costituito, stiamo cercando di coordinare i diversi cantieri aperti in città e quelli che si apriranno – spiega l’assessore alla Riqualificazione urbana e al Patrimonio del Comune di Bergamo Francesco Valesini -. I lavori per la piazza della nuova Gamec inizieranno in estate, probabilmente verso la fine di luglio. Sono ancora in corso alcune valutazioni».