«La lotta alla contraffazione passa anche dal web». Al via un concorso per la migliore canzone rap

La legalità come valore da coltivare nelle azioni di tutti i giorni, a partire dai ragazzi e dalle loro abitudini, con l’obiettivo di dare una mano al contrasto delle attività illegali legate alla contraffazione, il cui giro d’affari è stimato in 18 miliardi di euro l’anno. È partito da Bergamo l’appello lanciato dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e del comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana in occasione della seconda Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti , inserita nella 7 a edizione della «Settimana anticontraffazione» , che Mise e Fiamme Gialle hanno organizzato oggi, 6 ottobre, all’auditorium dell’Accademia della Guardia di Finanza. In platea 200 ragazzi delle scuole superiori di città e provincia , collegati in streaming 68 istituti, di cui 4 dall’estero . «Dobbiamo difendere in tutti i modi la creatività e la genialità che il mondo ci riconosce – ha detto Giorgetti – e creare, soprattutto a casa nostra, una cultura della legalità in grado di contrastare la contraffazione. Così si difende l’anima del nostro Paese».