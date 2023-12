«La Nina» fa il bis, oggi apre il nuovo locale al posto dell’ Arri’s Bar

Dopo l’apertura nell’ex «Piemontese», avvenuta poco più di un anno fa, «La Nina» debutta martedì 5 dicembre al posto dell’«Arri’s Bar» in via Piccinini, a pochi passi da via Borfuro e dal Tribunale di Bergamo. Il nuovo locale prende il nome dal diminutivo dello storico gruppo «La Marianna» che si occupa di ristorazione e pasticceria da più di 70 anni. Conclusi i brevi lavori di restyling e pulizia, a poche settimane dalla fine della passata gestione, da questa mattina il locale torna a servire avvocati e dipendenti del Tribunale, ma anche tanta gente di passaggio che nelle ultime settimane aveva perso un punto di riferimento. Si inizia con caffè, brioche e pasticceria, per poi passare ai pranzi di lavoro. Nei primi tempi l’apertura si limiterà all’orario diurno, tranne nel fine settimana dove il locale potrebbe rimanere operativo più a lungo.

«Debuttiamo oggi con il format de “La Nina” nel centro città – conferma Mirko Panattoni –. La zona è molto frequentata durante la giornata, mentre strada facendo vedremo di capire come gestire le aperture serali, che dipendono dai flussi di persone che vivono e transitano in centro. Tutta la pasticceria viene curata come tradizione dalla “Marianna” e saremo molto attenti anche sulla parte di ristorazione».