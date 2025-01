La pioggia non ferma la Festa del Cioccolato sul Sentierone - Foto e video

«La Festa conferma la propria qualità e il generale interesse del pubblico - commenta Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti. -. Era sufficiente vedere con che velocità il Sentierone tornasse a popolarsi alle prime schiarite del meteo per rendersene conto. Non solo gli stand dei maestri cioccolatieri, ma anche tutti gli appuntamenti in programma hanno visto una buona partecipazione».

Raccolti 4.500 euro

Le bancarelle, arrivate in centro giovedì da tutta Italia ma anche dall’estero , hanno aperto anche domenica con orario continuato. Il flusso di gente è andato di pari passo in base all’andamento del clima. La mattinata piovosa non ha invogliato i bergamaschi ad uscire di casa, mentre nel primo pomeriggio uno sprazzo di cielo azzurro ha spinto molti all’irrinunciabile passeggiata domenicale. Nel pomeriggio il tempo si è mantenuto nuvoloso ma asciutto con tante persone arrivate anche dalla provincia.

Non ci sono stati problemi di traffico

Traffico e parcheggi non hanno fatto registrare particolari problematiche, così come non è stato necessario attuare misure straordinarie di chiusure stradali. Per tutta domenica l’attenzione è caduta sullo scultore Bruno Manenti, che in giornata concluderà una scultura originale partendo da un blocco di cioccolato da venti chilogrammi. Con il calare del buio gli stand si vanno via via svuotando, con la partenza degli espositori che, dopo aver regalato dolci emozioni ai bergamaschi, hanno già promesso di tornare presto in città. La tradizionale scultura è stata dedicata all’Atalanta e ai suoi successi: sarà donata all’Amministrazione comunale di Bergamo.