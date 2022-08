«La povertà cresce. Ospiti in aumento nei centri Caritas»

La rovente estate 2022 sta causando disagi a tutti, ma per chi vive per strada il caldo afoso, come il freddo eccessivo, sono elementi che complicano le giornate. «Ovviamente i nostri servizi non chiudono nemmeno in estate, continuano ad accogliere chi vive condizioni di marginalità – dice don Roberto Trussardi, direttore di Caritas diocesana –. Si sta però verificando un fenomeno singolare: i poveri sono sempre più numerosi. Mi spiego meglio. In genere in estate registravamo un calo nelle presenze nei dormitori, al Centro ascolto, ai servizi delle docce, al Punto sosta. Quest’anno invece continuiamo ad avere numerosissime presenze con il dormitorio del Galgario sempre pieno, con i suoi 62 posti estivi, che diventano 79 in inverno, mentre negli anni precedenti le presenze arrivavano a 35/40. Così anche per il dormitorio femminile, i cui 9 posti sono sempre occupati, mentre lo scorso anno in questo periodo le donne ospitate erano addirittura nessuna o una». Anche le docce del servizio Zabulon in via Conventino ricevono ogni giorno 20 persone, che non frequentano il Galgario, che ha un servizio analogo per chi ci dorme.