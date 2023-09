La prima campanella è suonata, buon inizio agli studenti bergamaschi - Foto e video

Pontesecco martedì mattina

(Foto di Bedolis)

Il nodo di Pontesecco è sotto controllo anche se si pensa già ai primi ritocchi: ci sono i semafori a chiamata per i pedoni, il traffico viabilistico è intenso e, rispetto allo scorso anno, la mobilità per chi arriva da Ponteranica verso la città è più svantaggiata con rallentamenti determinati dalla riduzione a una corsia per chi transita verso Bergamo. In previsione una doppia corsia per entrare in città. Ora sono due in uscita dalla città e una in entrata: la decisione è di fare esattamente il contrario per far defluire la viabilità in ingresso.