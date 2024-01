La recensione contestata, trovata morta la ristoratrice di Lodi: originaria della Bergamasca

La donna, di origini bergamasche, risulta essere arrivata sul posto a bordo della sua Fiat Panda, ora posta sotto sequestro dagli investigatori. La ristoratrice, titolare della pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, nei giorni scorsi aveva risposto ad una recensione sul suo locale ad un cliente che si lamentava della presenza di gay e disabili.

Il marito aveva denunciato la scomparsa nella mattina di domenica 14 gennaio. Sul luogo del ritrovamento dell’auto il Pubblico Ministero di turno della Procura lodigiana, i vigili del fuoco e i carabinieri con la sezione Rilievi, a cui sono affidate le indagini. L’ipotesi che sta prendendo piede è quella di un gesto estremo. La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un’inchiesta, senza per ora ipotesi di reato: contestualmente è stata disposta l’autopsia sul cadavere della donna.

Tutto è partito da una recensione sul locale

«Guardi - aveva commentato il fatto all’Ansa nei giorni scorsi - di solito non replico alle recensioni ma quando ho visto queste parole, ho pensato che la mamma di un ragazzo disabile poteva leggerle e la val Brembana che c’è in me ha esondato...». Una presa di posizione netta apprezzata anche dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. «Grazie di cuore - scriveva su Facebook rivolgendosi anche all’altro titolare del locale, Nello - perché non siete rimasti in silenzio davanti ad un atteggiamento spregevole e vile. Grazie perché siete due persone serie e attente al prossimo».La veridicità della recensione era stata contestata sui Social, scatenando polemiche e ulteriori messaggi on line.

La polemica in Rete

«Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay. Non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà» era la lamentela dell’utente che avrebbe scatenato la reazione di Giovanna. «Mi spiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più». La recensione, di questa estate, è stata poi cancellata ma la donna ha tenuto lo screenshot con la critica e la sua risposta e l’ha pubblicata sulla pagina Facebook della pizzeria.

Subito la notizia ha fatto il giro della Rete. «Ci tenevo a farle presente che il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti che chiediamo ai nostri ospiti sono l’educazione e il rispetto verso ognuno. Le sue parole di disprezzo verso ospiti che non mi sembra vi abbiano importunato - aveva scritto la titolare della pizzeria Le Vignole - mi sembrano una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole. Ci tengo inoltre a sottolineare che non è passato inosservato il suo sguardo infastidito anche verso un ragazzo in carrozzina... Detto ciò, a fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto... credo che il nostro locale non faccia per lei - aveva aggiunto la donna -. Non selezioniamo i nostri clienti in base all’orientamento sessuale e men che meno la disabilità. Le chiedo gentilmente di non tornare da noi a meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati».