La Regione conferma: slitta di un anno il blocco dei diesel Euro 5

A seguito della decisione del Governo, Regione Lombardia ha deciso di posticipare di un anno l’entrata in vigore delle restrizioni alla circolazione dei veicoli euro 5 , dal prossimo primo ottobre al primo ottobre 2026.

«Questa decisione - ha spiegato l’assessore regionale Giorgio Maione, dopo l’approvazione da parte della giunta della delibera proposta con l’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi - evita il blocco immediato di oltre 400.000 veicoli e concede più tempo per affrontare in modo equilibrato la transizione. Ci adeguiamo alla norma nazionale e lavoriamo per soluzioni che permettano ai cittadini di continuare a usare i propri mezzi nei grandi centri urbani».