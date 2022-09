La scuola riparte, batosta caro prezzi su libri e corredo: spesa fino a 1.230 euro

Dalla plastica (+8/10%) alla carta e cellulosa (+12%), l’aumento dei prezzi non risparmia la scuola. Tra libri di testo, quaderni, astucci, diari e zaini, una spesa non indifferente, soprattutto per le famiglie degli studenti che iniziano un nuovo ciclo e, ancora di più, per chi si affaccia alle scuole superiori.