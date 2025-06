«La solidarietà che corre»: oltre 2.700 persone alla Papa Gio Run -Foto

«La solidarietà che corre». Oltre 2700 persone hanno sfidato il caldo intenso, partecipando oggi pomeriggio alla 5ª edizione della corsa non competitiva «Papa Gio Run», organizzata dalla Podisti Insonni di Margaret Longo con la collaborazione del Comune e dei Runners Bergamo, in sostegno dell’associazione Paolo Belli, che da 30 anni è impegnata nell’offrire supporto e ascolto alle famiglie colpite da malattie gravi, sostenendo la ricerca e promuovendo incontri tra cittadini e medici.

I dettagli della gara

La corsa ha preso il via alle 17 dal parcheggio nord-est dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e prevedeva 3 percorsi da 5,10,14 chilometri adatti sia a chi ha voluto correre, sia a chi ha preferito camminare. Quest’anno le persone iscritte hanno ricevuto una maglia tecnica da gara con lo skyline di Bergamo. Per non far mancare nulla ai partecipanti, sono stati previsti un’area ristoro, un momento d’animazione e una lotteria finale. «Alla Papa Gio Run c’è sempre una grandissima partecipazione.È bellissimo poter raccogliere fondi sensibilizzando la comunità, attraverso questa splendida iniziativa», ha sottolineato l’assessore allo Sport e alla Salute Marcella Messina.

I colori e i sorrisi della Papa Gio Run I volti, i colori e i sorrisi della Papa Gio Run. Beppe Bedolis

Il presidente dell’associazione Paolo Belli Silvano Manzoni ha voluto fare una dedica a tutti i pazienti dell’ospedale Papa Giovanni: “ quello che state facendo oggi non è soltanto una camminata. Dobbiamo pensare anche a chi non può essere presente». «Il successo di questa iniziativa è testimonianza del fatto che la salute si accompagna sempre allo sport. Voglio ringraziare l’associazione Paolo Belli che da 30 anni supporta i progetti dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Un ringraziamento va anche ai Podisti Insonni e a tutti coloro che oggi hanno voluto portare il proprio contributo, camminando e correndo per la solidarietà», ha aggiunto Francesco Locati, Direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII.

La manifestazione ha goduto anche del supporto di Uniacque, che ha fornito acqua a tutti i partecipanti: «Per noi sostenere questo evento è un onore. È una festa per tutti, anche per coloro che non possono partecipare, che riceveranno il vostro supporto». Per i comuni patrocinanti è intervento il Sindaco di Zanica Luigi Locatelli: «questa iniziativa consente di fare beneficienza correndo, quindi andate di corsa a fare beneficienza».