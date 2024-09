La Strabergamo è sempre un successo: più di 10mila partecipanti - Foto e video

Un fiume di magliette colorate ha animato la città per la 46esima edizione della Strabergamo. Nella mattinata di domenica 15 settembre più di 10mila persone si sono date appuntamento sul Sentierone per vivere una giornata all’insegna dello sport in compagnia. La giornata è iniziata alle 7.30 Con la Santa Messa celebrata dal vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, seguita dal taglio del nastro con il via della manifestazione, alla presenza dell’assessore regionale Paolo Franco.

La marcia non competitiva, che come da tradizione attraversa il capoluogo, ha coinvolto tanti runner competitivi e sportivi ma anche moltissime famiglie e gruppi di amici. La bella giornata di sole si è sommata agli altri ingredienti determinando uno degli appuntamenti più partecipati di sempre. La due giorni di convivialità è iniziata sabato con l’inaugurazione del Villaggio StraBergamo, che ha ospitato il Villaggio BCC Milano con gonfiabili, calcetto, e zucchero filato per i più piccoli, oltre al borgo dei prodotti tipici a cura della Strada del vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca.

L’entusiasmo e la carica dei partecipanti si sono propagati tra le vie più belle di Bergamo Alta e Bassa sui quattro percorsi previsti. Nel tracciare il bilancio finale, è grande la soddisfazione degli organizzatori.

https://www.instagram.com/p/C_8a6OwA3ZS/?igsh=YWJlYmd3aTgwOG5z

«Ringraziamo tutti per la collaborazione e per la partecipazione che hanno contribuito alla buona riuscita della StraBergamo 2024 - commenta Massimiliano Pezzoni di Map Comunicazione -. In tantissimi ci sono vicini, a partire dai volontari fino agli sponsor, dagli enti ai 10.400 partecipanti». Come ogni anno alla StraBergamo è abbinata una lotteria: i numeri vincenti saranno pubblicati sul sito della manifestazione .