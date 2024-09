StraBergamo, taglio del nastro per il «Villaggio» sul Sentierone

Tutto pronto per la 46esima edizione della StraBergamo, marcia non competitiva che si snoda su quattro percorsi, studiati per consentire a tutti i partecipanti di ammirare le bellezze della città di Bergamo.

Sabato 14 settembre alle 10 il taglio del nastro del «Villaggio Bcc Milano StraBergamo»: uno spazio aperto alle famiglie, con gonfiabili e dimostrazioni di scherma, roller, arti marziali, ping pong e ginnastica artistica da parte delle associazioni sportive.

Nel corso del weekend si svolgeranno poi gli «Stati generali del turismo enogastronomico», con l’allestimento del «Borgo dei sapori», dove si troveranno vari stand di prodotti tipici del territorio. Iniziativa organizzata dalla «Strada del vino Valcalepio e dei sapori della Bergamasca», grazie al contributo della Camera di Commercio di Bergamo.

La StraBergamo

La giornata clou sarà domenica 15 settembre, con la partenza libera della StraBergamo, dalle 7.30 alle 9. Quattro percorsi, da 6, 10, 13 e 16 chilometri, per permettere a tutti di partecipare in base alla propria condizione fisica: una marcia non competitiva adatta a chiunque.

È possibile iscriversi anche la mattina stessa, poco prima della partenza sarà attivo uno stand dove ritirare la maglietta e il tagliandino, che consentirà il ritiro del pacco gara al termine del percorso: i partecipanti sono già oltre 9mila.

Il Villaggio

Il taglio del nastro del «Villaggio» ha visto protagonista la sindaca Elena Carnevali: «Una manifestazione straordinaria - ha detto - che dà valore alla nostra città e significa sport, benessere, salute, aggregazione, comunità, inclusività. Ringraziamo chi lavora per permettere a tutti di partecipare in sicurezza».

La sindaca era accompagnata da Marcella Messina, assessora allo Sport. Presenti anche la consigliera provinciale Giorgia Gandossi, il presidente dei Lions Sant’Alessandro Paolo Crotti e il presidente della Strada del vino Valcalepio e dei sapori della Bergamasca Robi Amaddeo.

«Insieme nel segno dello sport e della solidarietà»

«Non è facile reinventarsi dopo 46 anni - ha aggiunto Marcella Messina - eppure la StraBergamo riesce ogni volta a tessere nuove relazioni, a coinvolgere nuovi attori. Inauguriamo oggi il Villaggio, una parola che significa comunità, che significa stare insieme: associazioni, imprese, sponsor, volontari, Lions, tutti insieme nel segno dello sport e della solidarietà»

«Grazie al Comune, che si è adoperato per ripulire e mettere in sicurezza i percorsi dopo il maltempo dei giorni scorsi» La consigliera provinciale Gandossi sottolinea quanto lo sport sia «salute, coinvolgimento, condivisione. E questa è un’occasione per godere di tutto ciò che l’attività fisica offre». Tra le novità la partecipazione dei Lions Sant’Alessandro: «Abbiamo predisposto un nostro percorso per far conoscere la nostra realtà e cosa facciamo, ci dedichiamo ai bisogni del territorio in collaborazione con le altre associazioni a livello economico e di forza lavoro».

Robi Amaddeo racconta il «Borgo dei Sapori», che anima il Villaggio: «Il turismo enogastronomico vuole essere una delle chiavi per far conoscere il nostro territorio, i suoi vini, i suoi prodotti e la StraBergamo rappresenta un’ottima vetrina».