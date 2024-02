La tragedia delle Foibe: «Onoriamo i caduti operando per la pace»

È stata una cerimonia sobria, commossa e partecipata da numerose autorità militari e civili, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, cittadini quella che si è tenuta nella fredda e piovosa mattinata di sabato 10 febbraio alla Rocca nel Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita con una legge del Parlamento italiano nel 2004 per fare memoria della tragedia vissuta dalla popolazione italiana del confine orientale vittima, dopo la Seconda guerra mondiale, delle foibe o costretta a lasciare le proprie case. A vent’anni di distanza è stata Maria Elena Depetroni, presidente del Comitato di Bergamo dell’associazione Venezia Giulia e Dalmazia a sottolineare il significato del 10 febbraio: «Dopo il 2004 si è incominciato a percepire quella storia drammatica prima considerata solo regionale come una pagina della storia italiana ed europea. Da allora vi è stato un forte impegno per salvare quella memoria che rischiava di scomparire, da un lato attraverso la ricerca storica, dall’altro con iniziative didattiche e formative attuate nella scuola. Si è superata così una visione semplificatrice e si è riconosciuto l’esodo da Fiume e Dalmazia come conseguenza di un progetto di sostituzione etnica che ha portato alla fine dell’italianità adriatica. Un ringraziamento va espresso agli esuli italiani che con coraggio, forza, passione, amor di patria hanno sempre lottato per conservare e trasmettere quella memoria».