L’abbraccio di Bergamo ai vecchi e nuovi emigranti

Ricordare la dura storia dell’emigrazione bergamasca. Definire progetti che possano, con nuove modalità e sinergie, accompagnare la nuova mobilità giovanile. Richiedere un maggior coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e degli enti privati in termini di risorse per sostenere l’attività dell’Ente Bergamaschi nel mondo (Ebm). Questi i motivi che sottende «Bergamo abbraccia i suoi emigranti», il raduno degli emigranti bergamaschi nel mondo, promosso da Ebm con il sostegno delle Comunità montane bergamasche e lecchesi e dei Consorzi Bim Bergamo e Bim Oglio, in programma sabato 21 settembre dalle 9 alle 13,30, al Seminario vescovile di Bergamo, in Città Alta. Un evento proposto in occasione del progetto nazionale «2024: anno delle radici italiane», altrimenti detto «Anno del Turismo delle Radici», promosso per richiamare per soggiorni o vacanze nei paesi di origine gli emigrati italiani sparsi nel mondo, sia di prima che di seconda generazione. Temi e programma sono stati illustrati mercoledì 18 settembre nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del consiglio direttivo dell’Ebm.