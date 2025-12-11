Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Banner Articolo pagamento
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025

L’abbraccio della Mura, gesto d’amore decisivo per diventare patrimonio dell’umanità

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Ultima puntata di questa rubrica che ha raccontato notizie curiose e fatti della storia di Bergamo: dieci puntate collegate al gioco de «L’Eco».

Per ascoltare questo articolo hai bisogno di un abbonamento valido.

L’Abbraccio delle Mura visto dall’Alto
L’Abbraccio delle Mura visto dall’Alto

Bergamo

Un abbraccio da record. Anzi, da Guinness dei primati. E non per caso. Siamo nel 2016 e Bergamo sogna l’ingresso delle sue Mura nel Patrimonio Unesco. Per dare una spinta alla candidatura, Comune e Provincia di Bergamo organizzano per il 3 luglio «L’abbraccio delle Mura»: l’obiettivo è disegnarne il contorno con un enorme abbraccio umano, coinvolgendo più di 10mila persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Monumenti, Siti storici
Politica
Enti locali
Lucia Sinigagliesi
Giorgio Gori
Matteo Rossi
Comune di Bergamo
provincia di bergamo
Unesco
Accadde davvero a Bergamo 2025