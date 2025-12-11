Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025
L’abbraccio della Mura, gesto d’amore decisivo per diventare patrimonio dell’umanità
ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Ultima puntata di questa rubrica che ha raccontato notizie curiose e fatti della storia di Bergamo: dieci puntate collegate al gioco de «L’Eco».
Bergamo
Un abbraccio da record. Anzi, da Guinness dei primati. E non per caso. Siamo nel 2016 e Bergamo sogna l’ingresso delle sue Mura nel Patrimonio Unesco. Per dare una spinta alla candidatura, Comune e Provincia di Bergamo organizzano per il 3 luglio «L’abbraccio delle Mura»: l’obiettivo è disegnarne il contorno con un enorme abbraccio umano, coinvolgendo più di 10mila persone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA