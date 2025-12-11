L’abbraccio della Mura, gesto d’amore decisivo per diventare patrimonio dell’umanità

Un abbraccio da record. Anzi, da Guinness dei primati. E non per caso. Siamo nel 2016 e Bergamo sogna l’ingresso delle sue Mura nel Patrimonio Unesco. Per dare una spinta alla candidatura, Comune e Provincia di Bergamo organizzano per il 3 luglio «L’abbraccio delle Mura»: l’obiettivo è disegnarne il contorno con un enorme abbraccio umano, coinvolgendo più di 10mila persone.