Laboratori e corsi per entrare nel mondo magico dei burattini

Si prospettano mesi ricchi di iniziative per il Museo del Burattino, aperto nell’estate del 2019 e sempre più conosciuto in città. Il nuovo anno si apre infatti con la proposta di laboratori e corsi di formazione curati dal Museo e dalla Fondazione Ravasio, in collaborazione con Associazione Arts. A chi sono rivolti? A chiunque sia interessato ad apprendere strumenti di narrazione storica e teatrale. Ce n’è per tutti i gusti: public history, storytelling, scrittura creativa, voce e dizione, archivistica per il teatro di figura, scultura del burattino.