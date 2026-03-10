L’addio alla «signora dei confetti»: «Grazie per i tuoi insegnamenti e il tuo sorriso»

«Tutti conoscono la Emma pubblica e le doti che ne hanno contraddistinto la storia – ricorda la nipote –. Per chi ti conosceva è difficile rendersi conto che non ci sei più, sei stata una presenza costante nelle nostre vite. Sono grata per averti vissuta così tanto, ma sono grata anche che ti abbiano potuta vivere in tanti, portandoti tutti nel cuore»

«Tutti conoscono la Emma pubblica e le doti che ne hanno contraddistinto la storia – ricorda la nipote –. Per chi ti conosceva è difficile rendersi conto che non ci sei più, sei stata una presenza costante nelle nostre vite. Sono grata per averti vissuta così tanto, ma sono grata anche che ti abbiano potuta vivere in tanti, portandoti tutti nel cuore». La famiglia, nelle parole della nipote, saluta Emma Manzotti portandosi «stretta al cuore la sua dolcezza, il suo sorriso, la sua gratitudine che soprattutto negli ultimi tempi non ha mai mancato di esprimere e i suoi insegnamenti preziosi».