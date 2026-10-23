Ladri in oratorio anche al Sacro Cuore: via il fondo cassa, birre e caramelle

Il primo ad accorgersi è stato il parroco del Sacro Cuore, don Daniel Boscaglia, che come ogni mattina è sceso dal plesso parrocchiale in cui abita e ha subito notato qualcosa fuori posto. Nello specifico, le porte del bar dell’oratorio spalancate, le serrature scassinate. I segni del furto avvenuto poche ore prima, in via Polidoro Caldara, nel quartiere Carnovali, nella notte tra giovedì e venerdì scorso (16 ottobre). Il secondo colpo a un oratorio della città in pochi giorni, considerando la spaccata di Boccaleone, martedì sera.

In questo caso i ladri, due, si sono introdotti nel bar alle 2,57 e, nel giro di un quarto d’ora, hanno arraffato tutto quello che si sono trovati davanti, riempiendo gli zaini di bibite, lattine, birre, perfino caramelle e gelati. Trovata la cassa, hanno forzato la serratura e portato via i 150 euro rimasti al suo interno. Alle 3,12 sono fuggiti a piedi. L’intera scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel bar dell’oratorio, ed è ora al vaglio delle forze dell’ordine.