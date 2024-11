L’allarme delle associazioni di soccorso: «I volontari sono sempre meno»

I volontari non si trovano più, i giovani latitano e gli anziani sono scoraggiati da corsi sempre più impegnativi, responsabilità e infinita burocrazia. È il grido d’allarme delle associazioni di volontariato che si occupano di emergenza e soccorso sanitario, in particolare quelle più piccole.

«Il problema nasce da una serie di fattori – spiega Omar Presti, direttore della Croce Blu Basso Sebino, che conta 140 soci –: da una parte c’è una richiesta sempre maggiore dei nostri servizi, e dove prima bastavano cinque volontari adesso ne servono venti. Dall’altra si va in pensione sempre più tardi e si ha meno tempo da dedicare agli altri. Adesso è anche venuto a mancare, soprattutto dopo il Covid, quello spirito altruistico che ha sempre animato i nostri volontari. Si è in genere più egoisti: i giovani preferiscono passare il sabato o la domenica sera con gli amici o i fidanzati invece che sulle ambulanze, mentre i pensionati hanno figli e nipoti di cui occuparsi. Inoltre oggi al volontario è richiesto un alto livello di professionalità, bisogna seguire corsi di 120 ore e la gente a 60-65 anni non ha più voglia di mettersi a studiare e avere a che fare con la compilazione di documenti, fogli di viaggio o dialogare con le “macchinette infernali” che ci sono negli ospedali, oltre che doversi assumere pesanti responsabilità». Eppure in tanti si presentano ai corsi, il problema è che molti abbandonano prima di arrivare alla fine.

Adesso è anche venuto a mancare, soprattutto dopo il Covid, quello spirito altruistico che ha sempre animato i nostri volontari. Si è in genere più egoisti «I giovani in particolare sono attratti dal mondo del 118, guidare le ambulanze “fa figo”, poi si scontrano con la dura realtà che è fatta di studi, impegno e sacrifici. Anche quando andiamo a parlare nelle scuole, vediamo che non riusciamo più a coinvolgerli. Noi siamo 140 ma sono gli anziani che tirano il carro: facciamo fatica a rispondere a tutti e diamo priorità alle urgenze: il trasporto dei dializzati, le ambulanze, per ultimo quello che deve essere accompagnato a Milano per fare una visita oculistica. Anche perché ci siamo accorti che spesso il servizio dei volontari viene scambiato per un servizio taxi gratuito, per evitare di far spostare i figli o i parenti che magari devono chiedere il permesso al lavoro».

Settore penalizzato dal Covid

«Il problema cronico è che fare volontariato non è così facile», sottolinea Massimo Marchesi, presidente del Comitato di Treviglio della Croce Rossa che oltre alla sede ha anche 6 delegazioni ad Arcene, Pontirolo, Fara d’Adda, Canonica, Inzago e Pozzuolo Martesana. «Il Covid a Bergamo ha penalizzato molto il nostro settore, togliendo oltre il 30% dei volontari. Oggi inoltre si va in pensione più tardi e le nuove generazioni non sono predisposte a questo genere di impegno. Arrivano, si interessano, il corso però è lungo e impegnativo, sono 120 ore di cui 42 per il trasporto sanitario e 78 per i servizi extra ospedalieri. Adesso ne abbiamo tre da 30 persone ciascuno, ma 3-4 su dieci non arrivano alla fine perché si accorgono che devono studiare e bisogna essere preparati. Poi tra quelli che lo finiscono c’è chi sale in ambulanza e gli tremano le gambe, chi si sposa e fa figli e non ha più tempo da dedicarci, chi va a studiare o a lavorare fuori provincia. Noi siamo 320 volontari ma 150-160 lavorano all’atto pratico, quelli che fanno trasporto sanitario hanno tra i 65 e i 75 anni e quelli che fanno il 118 dai 20 ai 50. Ma bisogna fare le notti, i sabati e le domeniche, lavorare nelle festività e si fa sempre più fatica a trovare volontari. Serve un ricambio generazionale, altrimenti non riusciremo a garantire lo stesso servizio».

Per avere un volontario formato per l’emergenza ci vuole mediamente un anno e alla fine i ragazzi spariscono

Il 30% dei corsisti si ritira