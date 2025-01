L’allerta di un cittadino: «Stanno rubando sulle auto». Arrestati due giovani

NELLA NOTTE. Presi in via San Bernardino: spaccato con un martelletto il vetro di un’auto. Presi un 26enne e un 19enne con precedenti.

La Polizia di Bergamo ha arrestato due uomini, uno di 19 anni e uno di 26 anni, immigrati irregolari, per furto aggravato a bordo di auto nella notte del 29 gennaio in via San Bernardino a Bergamo.

Sono circa le 3 del mattino quando alla sala operativa della Questura arriva la segnalazione di un cittadino: due individui starebbero danneggiando delle auto in sosta in via San Bernardino. I poliziotti delle volanti giunti sul posto rintracciano due uomini corrispondenti alla descrizione fornita poco prima.

I vetri rotti con un martelletto

L’intuizione è confermata dalla visione delle telecamere presenti: uno dei due ha infranto con un martelletto il vetro di un’auto in sosta in San Bernardino, asportando una busta, mentre l’altro soggetto era intento a fare il palo. Il martelletto è stato poi trovato in loro possesso, così come parte della refurtiva poi riconosciuta dal proprietario della macchina.