Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 22 Ottobre 2026

L’appello dei presidi: «Contro le fake news la scuola c’è. Ragazzi, non alimentatele»

L’INTERVENTO. Intervengono i dirigenti scolastici dopo i messaggi allarmanti nelle chat. «Confrontatevi con noi e non contribuite a diffondere contenuti non verificati».

Lettura 2 min.
Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo Collaboratrice

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’appello dei presidi: «Contro le fake news la scuola c’è. Ragazzi, non alimentatele»
Il corteo studentesco di sabato scorso

Bergamo

Non dare ascolto a notizie false e affidarsi alla scuola come punto di riferimento educativo e di ascolto per gli studenti. È l’appello che alcune scuole superiori cittadine hanno inviato, tramite circolari ufficiali, alle famiglie della propria comunità scolastica per rassicurarle in merito ai messaggi circolati nei giorni scorsi nelle chat di tanti ragazzi e ragazze bergamasche: messaggi Whatsapp che annunciavano violenze di gruppo dopo i disordini ai cortei studenteschi. La polizia postale di Bergamo e la Digos li hanno analizzati, categorizzandoli, infine, come opera di «troll» finalizzata a suscitare apprensione generale.

Leggi anche

Ma certi timori tra le famiglie restano. Per questo, alcune scuole della città hanno voluto rispondere con un messaggio per ribadire il ruolo della comunità scolastica come presidio di sicurezza a tutela del benessere dei ragazzi. «Siamo consapevoli che le notizie e i messaggi diffusi attraverso i social media possano alimentare timori e incertezze, soprattutto se

La preside Manuela Nicosia invita gli studenti a confrontarsi con adulti di riferimento qualora emergano preoccupazioni o situazioni che li facciano sentire a disagio

attraverso informazioni non verificate. Comprendiamo le preoccupazioni espresse da alcuni studenti e dalle loro famiglie e riteniamo fondamentale affrontare questo momento con attenzione, equilibrio e senso di responsabilità», scrive Manuela Nicosia, dirigente scolastica del Liceo Secco Suardo. «La Scuola mantiene alta l’attenzione sulla situazione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle procedure organizzative e di sicurezza vigenti, valutando con la dovuta attenzione eventuali criticità e, se necessario, raccordandosi con gli interlocutori istituzionali competenti», aggiunge. Fondamentale è anche la collaborazione con le famiglie. La preside invita gli studenti a «confrontarsi con adulti di riferimento qualora emergano preoccupazioni o situazioni che li facciano sentire a disagio; incoraggiare un uso responsabile dei social media, evitando la diffusione di messaggi, immagini o notizie non verificate e segnalare alla Scuola eventuali informazioni circostanziate o situazioni che possano richiedere attenzione».

Leggi anche

Messaggi intimidatori

Un invito, quello di far riferimento solo a comunicazioni provenienti da fonti ufficiali così da evitare di accrescere inutilmente il clima di allarme, condiviso anche dal dirigente del Liceo Falcone, Claudio Ghilardi. «Siamo di fronte a messaggi dal contenuto intimidatorio o allarmistico, solo con il fine di generare preoccupazione e suscitare panico. Invitiamo gli studenti a non allarmarsi e a non contribuire a diffondere ulteriormente i messaggi, alimentando un clima di apprensione», scrive. «È fondamentale che la comunità scolastica mantenga un atteggiamento responsabile e consapevole – gli fa eco la dirigente del “Natta”, Savia Nardone nella lettera inviata ai genitori della scuola –. Invito gli studenti a non alimentare il passaparola e a non condividere messaggi non ufficiali».

Non solo, Nardone si rivolge anche ai genitori: «Fondamentale è il loro ruolo nell’accompagnare i ragazzi nell’utilizzo consapevole degli strumenti digitali. Invito i genitori a prestare attenzione all’uso delle chat di gruppo e dei social dei figli. Una vigilanza attenta da parte degli adulti è uno strumento essenziale per prevenire situazioni problematiche. La scuola continuerà a svolgere il proprio compito educativo e formativo, mantenendo alta l’attenzione perché nessuno studente si possa sentire intimidito, condizionato o privato della possibilità di partecipare serenamente alla vita scolastica», conclude Nardone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Delinquenza giovanile
Sociale
Scuola
Istruzione
Manuela Nicosia
Savia Nardone
Claudio Ghilardi
Natta
Digos