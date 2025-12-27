Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 27 Dicembre 2025

L’appello del garante degli animali di Bergamo: «A Capodanno non festeggiamo coi botti»

LA LETTERA. «Lancio l’accorato appello a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con canti di gioia, non sparando botti». Il garante del Comune di Bergamo è chiaro: «Ridurre le emissioni evitabili è quindi una scelta di responsabilità verso l’intera comunità».

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un petardo
Un petardo

Bergamo

«Attraverso queste pagine, così care alla cittadinanza bergamasca, in qualità di nuovo Garante per la tutela dei diritti degli animali del comune di Bergamo, lancio l’accorato appello a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con canti di gioia, non sparando botti». Scrive una lettera che invia alla nostra redazione Angelo Maestroni, garante per la tutela dei diritti degli animali del comune di Bergamo

«Esplodere un petardo o lanciare un fuoco d’artificio è un gesto sconsiderato e crudele non solo verso gli animali, ma anche verso noi stessi. Dal 2022 anche la nostra Costituzione ha formalmente riconosciuto tra i principi fondamentali il dovere di tutti di tutelare l’ambiente al fine di consegnare un pianeta sano alle generazioni future (art. 9); da tempo, anche il regolamento di polizia urbana del nostro Comune proprio «al fine di evitare situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione» ha espressamente vietato di «effettuare fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili» (art. 5). L’assessora all’ambiente verde e transizione ecologica, Oriana Ruzzini, è stata chiara, dalla pagina Facebook del Garante, ha dichiarato che il Comune non ha concesso nessuna autorizzazione allo sparo di botti».

Aria inquinata

«Specialmente nella Pianura Padana, l’aria è già sottoposta a livelli molto alti di inquinamento veicolare, industriale e soprattutto da riscaldamento: in Lombardia le polveri sottili, responsabili di malattie respiratorie nei bambini e negli anziani, hanno raggiunto livelli di guardia. I metalli pesanti contenuti dei botti e nei fuochi cadendo al suolo dopo l’esplosione aggravano questa situazione» continua il garante.

Il problema dei feriti

«Per non parlare dei feriti. Il rapporto del Viminale per l’anno 2025 ha confermato che a seguito dei botti di Capodanno una persona è deceduta, 309 hanno subito danni fisici, di cui 34 gravi (con prognosi superiore a 40 giorni)».

«Ridurre le emissioni evitabili è quindi una scelta di responsabilità verso l’intera comunità»

«Le esplosioni dei botti in città rimbombano e si amplificano negli spazi verdi; oltre al rumore assordante, gli scoppi liberano nell’aria polveri sottili e sostanze inquinanti che sconvolgono questo ecosistema con effetti dannosi sulla salute umana, in particolare per bambini, anziani e persone con problemi respiratori. Ridurre le emissioni evitabili è quindi una scelta di responsabilità verso l’intera comunità» prosegue il garante.

«Richiesta al parco dei Colli una zona del silnzio»

C’è però una bella notizia: il Comitato che rappresenta gli abitanti e gli amici dei Colli, tramite la piattaforma Change.org, ha superato le 1.000 firme a sostegno della petizione con cui con l’anno nuovo verrà formalmente chiesto all’Amministrazione di istituire una «zona del silenzio» a difesa del Parco dei Colli e di tutti gli esseri viventi che lo popolano. «Questo significa che gli appelli al rispetto dell’ambiente quando sono partecipati e condivisi funzionano, significa altresì che le abitudini possono cambiare quando il cambiamento non è imposto a colpi di sanzioni, ma proviene dal basso, dai cittadini e dalle cittadine consapevoli del loro ruolo di custodi del creato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ambiente
inquinamento
Politica ambientale
Salute
Malattia
Sociale
Questioni sociali (generico)
Angelo Maestroni
Oriana Ruzzini
Comune di Bergamo