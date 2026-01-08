Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026

Largo Rezzara, la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genere

LA NOVITÀ. La nuova «segnaletica» fornisce anche due numeri utili per tutte coloro che subiscono abusi.

Sergio Rizza
Sergio Rizza
Collaboratore
Il cartello svelato dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere con l’assessora Marzia Marchesi
Il cartello svelato dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere con l’assessora Marzia Marchesi

Bergamo

La Rete bergamasca contro la violenza di genere ha ricominciato il suo cammino per il 2026.

Cartello contro la violenza

Giovedì 8 gennaio si è tenuto il primo degli ormai tradizionali presìdi mensili in largo Rezzara, in pieno centro città. Con una novità: lo svelamento di un cartello, molto simile a un’insegna stradale, che punta il dito contro violenza sulle donne, fornendo anche, al contempo, due numeri utili per tutte coloro che subiscono abusi, ossia il numero unico nazionale 1522 e il 389-617714, che è il cellulare del Centro anti violenza Aiuto Donna di Bergamo.

Il cartello svelato il largo Rezzara
Il cartello svelato il largo Rezzara
(Foto di Bedolis)
Il dettaglio del cartello
Il dettaglio del cartello

A presiedere alla semplice cerimonia sono state Sara Modora, coordinatrice bergamasca del Centro anti violenza Aiuto Donna, e Marzia Marchesi, assessora alle Pari opportunità, che ha voluto ringraziare la Rete per la proposta, accolta dall’amministrazione, di affiggere cartelli di sensibilizzazione. Oltre a quello in largo Rezzara, ne è stato posizionato un altro alla stazione ferroviaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
Enti locali
Sara Modora
Marzia Marchesi
Rete bergamasca contro la violenza di genere