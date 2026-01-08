Largo Rezzara, la Rete bergamasca svela il cartello contro la violenza di genere

Cartello contro la violenza

Giovedì 8 gennaio si è tenuto il primo degli ormai tradizionali presìdi mensili in largo Rezzara, in pieno centro città. Con una novità: lo svelamento di un cartello, molto simile a un’insegna stradale, che punta il dito contro violenza sulle donne, fornendo anche, al contempo, due numeri utili per tutte coloro che subiscono abusi, ossia il numero unico nazionale 1522 e il 389-617714, che è il cellulare del Centro anti violenza Aiuto Donna di Bergamo.

A presiedere alla semplice cerimonia sono state Sara Modora, coordinatrice bergamasca del Centro anti violenza Aiuto Donna, e Marzia Marchesi, assessora alle Pari opportunità, che ha voluto ringraziare la Rete per la proposta, accolta dall’amministrazione, di affiggere cartelli di sensibilizzazione. Oltre a quello in largo Rezzara, ne è stato posizionato un altro alla stazione ferroviaria.