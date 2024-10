L’Atalanta allo stadio, raffica di multe per sosta vietata

Complice anche il maltempo, continua la sosta selvaggia con tanti automobilisti che hanno deciso di parcheggiare le auto per andare allo stadio sui marciapiedi e in divieto di sosta.

Come era successo durante la partita Atalanta-Genoa i primi di ottobre, la polizia locale cittadina nel corso della serata di Champions ha multato i mezzi dei tifosi che si trovavano in divieto nelle strade vicine allo stadio, in particolare in via Tito Legrenzi, su entrambi i lati della carreggiata.

Il precedente sabato 5 ottobre

In quel caso la prima segnalazione alla polizia locale era arrivata dal supermercato Esselunga, visto che alcune vetture in sosta non regolare erano posteggiate proprio in posizione da ostruire un passo carrabile al servizio del punto vendita situato all’angolo con via Corridoni. A quel punto la polizia locale, giunta sul posto, si è accorta che tutta la strada era costellata di vetture posteggiate in divieto: così le multe sono state svariate decine soltanto lì.