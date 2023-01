L’autovelox sulla statale 42 «frutta» 400mila euro: pizzicati in 3.800

Si è assestato sui 350/400mila euro l’introito per il Comune di Lovere derivante dalle multe per l’autovelox installato lungo la statale 42 . Dopo che l’Amministrazione comunale ha ottenuto che l’Anas effettuasse un importante intervento di messa in sicurezza della strada e di ripavimentazione con la posa di nuovo manto di asfalto, il limite di percorrenza della galleria «Lovere» è stato elevato da 70 a 90 chilometri orari. Era il settembre del 2019: da allora, il valore delle multe è crollato da due milioni a meno di mezzo milione di euro.