L’Avis piange Mario Rivola, una vita per il volontariato

L’impegno nell’oratorio di Borgo Palazzo

Nell’oratorio di Borgo Palazzo, il «ragionier Rivola», come tutti lo chiamavano, ha gestito per tanti anni anche la contabilità durante la Festa di Sant’Anna organizzata dalla parrocchia. Mario Rivola si iscrisse all’Avis Comunale di Bergamo nel 1960, divenne subito consigliere e poi presidente per diversi mandati: nel 2021 è stato nominato presidente onorario. «Ci resteranno i tuoi sorrisi, la delicatezza dei tuoi modi, la grazia delle tue parole, la sapienza e la passione con cui hai fin qui guidato la nostra famiglia avisina – fa presente Paolo Comana, presidente di Avis Comunale Bergamo –. Perdiamo una figura unica e saggia. Ci mancherà molto e nel suo ricordo continueremo a lavorare per la comunità e per il prossimo in ambito sociale». Oscar Bianchi, presidente regionale Avis, confida che «è venuto a mancare il mio padre avisino. Con lui ci si poteva confrontare in qualsiasi momento, aveva il faro puntato sul bene dell’associazione e l’Avis era la sua casa».