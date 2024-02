Lavori in autostrada, chiusure notturne ai caselli di Bergamo e di Dalmine

Lavori in autostrada, chiusure notturne alla stazione di Bergamo e all’area di servizio. S ulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di martedì 6 alle 5 di mercoledì 7 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano: Dalmine; in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Seriate.