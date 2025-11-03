Lavori di manutenzione: la funicolare per San Vigilio si ferma per un mese

La funicolare che collega Colle Aperto in Città Alta a San Vigilio si ferma per un mese. A comunicarlo è Atb, che spiega come da lunedì 3 novembre a venerdì 5 dicembre la tratta sarà chiusa a causa di lavori di manutenzione straordinaria. Nello specifico, l’impianto sarà sottoposto alla revisione quinquennale come prevede la normativa vigente. Per mantenere attivo il collegamento, Atb ha disposto il servizio sostitutivo di bus della linea 21.