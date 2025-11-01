Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 01 Novembre 2025

Lavori sull’A4: chiusure notturne a Capriate e Dalmine

VIABILITÀ. Sulla A4 Milano-Brescia sono in programma interventi di manutenzione che comporteranno le chiusure notturne dei caselli di Capriate e Dalmine nei prossimi giorni.

Bergamo

In particolare, dalle 21 di martedì 4 alle 5 di mercoledì 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Capriate: in entrata verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare i caselli di Dalmine o Trezzo.

Successivamente, nelle notti di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, sempre nella fascia oraria 21-5, toccherà invece alla stazione di Dalmine, che resterà chiusa in entrata e in uscita. In questo caso, i percorsi alternativi consigliati sono le stazioni di Bergamo e Capriate.

Le chiusure sono necessarie per consentire i lavori in sicurezza e rientrano nel programma di manutenzione ordinaria della rete autostradale.

