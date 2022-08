Le azioni-chiave in caso di pandemia: Ats vara il piano

È uno degli insegnamenti della pandemia: essere preparati a ogni evenienza . Così, in funzione della nuova normativa nazionale e regionale, l’Ats di Bergamo ha definito il «Piano pandemico locale PanFlu 2021-2023» : un documento operativo che, «sulla scorta di quanto affrontato e delle criticità emerse dalla pandemia Covid», ha lo scopo «di migliorare la capacità organizzativa al fine di garantire una migliore risposta a una futura pandemia simil-influenzale». Il piano, articolato su scala locale in un testo di 18 pagine, è infatti applicabile - come si legge - a «tutte le sindromi influenzali che si trasmettono in modo prevalente per via respiratoria» , come il Covid, l’influenza, l’influenza aviaria e «altro nuovo patogeno a trasmissione aerea».