Le «Cartoline solidali» sono già oltre quota 23mila

Sono già più di 2 3mila le Cartoline solidali inviate via web attraverso il sito di Websolidale per sostenere i progetti della Campagna di Natale promossa da Centro missionario diocesano, Ascom Bergamo e Websolidale Onlus.

L’iniziativa è giunta alla 12ª edizione e contribuisce alla raccolta fondi grazie a un meccanismo che prevede l’invio gratuito degli auguri natalizi. Per ogni Cartolina spedita via web viene destinato un euro ai progetti scelti per questo Natale. Le donazioni saranno destinate al doposcuola condotto dalle Suore Figlie del Divino Amore a Gamaleira in Brasile, alla scuola dell’infanzia della Congregazione della Sacra Famiglia di Martinengo a Nhamaxaxa, in Mozambico, e alle famiglie di Gaza attraverso la collaborazione con le Caritas locali e con il Patriarcato di Gerusalemme.

La somma eccedente i 20mila euro – corrispondenti a 20mila Cartoline inviate – sarà invece destinata a Siria e Marocco colpite in questo 2023 da devastanti terremoti. In Siria l’aiuto economico potrà garantire pasti caldi alle persone anziane e in Marocco servirà per l’acquisto di coperte, indumenti pesanti, prodotti per l’igiene e alimenti di prima necessità.

La prima Cartolina solidale, che ha ufficialmente dato il via all’iniziativa di quest’anno, è stata inviata al nostro Vescovo Francesco da parte del Cardinale Cristobal Lopez, salesiano, Arcivescovo di Rabat in Marocco, che ringraziava per la vicinanza solidale da parte dei bergamaschi. Nei giorni scorsi monsignor Beschi ha risposto al Cardinale con un suo personale messaggio, utilizzando una Cartolina solidale. «Sono felice – ha scritto – di questo sentiero di solidarietà che attraversa il mare e giunge alla sua gente, provata dal terremoto. Il Natale non solo alimenta questi gesti, ma anche una profonda unità attorno a Gesù che nasce».

Illustrazioni degli studenti

Le illustrazioni delle Cartoline sono state realizzate da decine di scuole di diverso grado della Bergamasca, da oratori e da parrocchie sono giunte anche da due realtà boliviane: la parrocchia di Melga e il Centro rieducativo per minori Fortaleza di Santa Cruz. Le scuole e le parrocchie che hanno realizzato le Cartoline più cliccate e scelte per l’invio degli auguri saranno premiate. Novità di quest’anno è stata la sezione dedicata alle «Letterine di Santa Lucia», ancora attiva, che propone di inviare un messaggio alla Santa amata dai bambini e dalle famiglie per portare la pace nelle terre coinvolte in conflitti. Anche per le Letterine a ogni invio corrisponde un euro e il totale sarà inviato alla Terra Santa per le necessità più impellenti delle famiglie colpite dalla guerra.