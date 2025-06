Le «cartoline»-visione degli architetti in mostra a Palazzo della Libertà a Bergamo

Cartoline di una carriera professionale, con le immagini dei lavori più importanti, e poche simboliche parole per spiegarli. «CartoVision» è il titolo della mostra organizzata dall’Ordine degli Architetti di Bergamo, in collaborazione con la Fondazione Architetti Bergamo e il suo presidente Giampaolo Gritti, che sbarcherà a Palazzo della Libertà venerdì 13 e sabato 14 giugno.

Un’iniziativa promossa dall’Ordine nazionale e a cui la sezione bergamasca ha aderito con uno specifico evento. Saranno tra i 20 e i 30 i pannelli esposti nell’atrio di Palazzo della Libertà, ciascuno a firma di uno studio della città o di un singolo professionista iscritto all’Ordine di Bergamo che parteciperà candidando un’opera. «È una vetrina importante per gli studi della città. Ci aspettiamo partecipazione», commenta Giorgio Cavagnis, presidente dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, che sta curando la rassegna. «Stiamo raccogliendo i progetti, c’è tempo fino alle 12 di lunedì 9 giugno per iscriversi. L’obiettivo è arrivare a 25-30 lavori da esporre» dice Cavagnis, precisando come tutti i progetti «riguardano la rivitalizzazione di un luogo, un edificio, un paesaggio o un percorso pubblico che abbiano portato un arricchimento urbano e sociale alla comunità. Siamo l’Ordine degli architetti ma anche dei paesaggisti, dei pianificatori e dei conservatori, perciò ci piaceva l’idea di aprire le porte alle diverse sfaccettature della nostra professione». I pannelli saranno corredati da «un massimo di 10 parole che descrivano l’ispirazione degli interventi, che non devono essere stati realizzati necessariamente in città», l’importante «è che dimostrino uno sguardo di qualità verso il futuro».