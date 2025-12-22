Le Messe di Natale in Cattedrale e in zona stazione

La chiusura dell’Anno Giubilare

Domenica 28 dicembre alle 18 in Cattedrale si terrà la Messa di chiusura dell’Anno Giubilare a livello diocesano (trasmessa in diretta su Bergamo Tv). «Si sta per concludere l’Anno giubilare – ha ricordato monsignor Beschi –, si chiudono le Porte Sante, ma sarebbe sconvolgente se si dovesse chiudere la speranza. Mi ha colpito quello che dice Papa Leone, ovvero che sperare è una scelta, consapevoli che il mondo cambia se noi cambiamo. La sorgente della speranza è Dio». Mercoledì 31 dicembre alle 18 in Cattedrale la Messa prevede il canto del Te Deum, l’antico inno in ringraziamento al Signore per l’anno trascorso, mentre per il primo giorno dell’anno, giovedì 1° gennaio, alle 18 in Cattedrale il Vescovo presiederà la Messa per la Pace nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio; quest’anno ricorre la 59ª Giornata mondiale della pace sul tema scelto da Papa Leone «La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante». Martedì 6 gennaio in Cattedrale la Messa nella Solennità dell’Epifania verrà celebrata alle 10,30, mentre alle 17 si reciteranno i Vespri.