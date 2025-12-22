Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025
Le Messe di Natale in Cattedrale e in zona stazione
LE CELEBRAZIONI. Nell’anno giubilare, prossimo alla conclusione, si avvicinano le celebrazioni liturgiche del tempo di Natale che entrano nel vivo questa settimana.
Le celebrazioni presiedute dal Vescovo Francesco Beschi si terranno mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale, con la Messa alle 23,30 in Cattedrale con Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo, seguita dalla concelebrazione eucaristica solenne nella notte (animate dalla Cappella musicale del Duomo). I fedeli impossibilitati a partecipare potranno seguire questi due momenti grazie alla diretta su Bergamo Tv. Giovedì 25 dicembre la solennità del Natale sarà celebrata dal Vescovo in Cattedrale alle 10,30; alle 17 sempre il Vescovo presidierà i Vespri.
La chiusura dell’Anno Giubilare
Domenica 28 dicembre alle 18 in Cattedrale si terrà la Messa di chiusura dell’Anno Giubilare a livello diocesano (trasmessa in diretta su Bergamo Tv). «Si sta per concludere l’Anno giubilare – ha ricordato monsignor Beschi –, si chiudono le Porte Sante, ma sarebbe sconvolgente se si dovesse chiudere la speranza. Mi ha colpito quello che dice Papa Leone, ovvero che sperare è una scelta, consapevoli che il mondo cambia se noi cambiamo. La sorgente della speranza è Dio». Mercoledì 31 dicembre alle 18 in Cattedrale la Messa prevede il canto del Te Deum, l’antico inno in ringraziamento al Signore per l’anno trascorso, mentre per il primo giorno dell’anno, giovedì 1° gennaio, alle 18 in Cattedrale il Vescovo presiederà la Messa per la Pace nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio; quest’anno ricorre la 59ª Giornata mondiale della pace sul tema scelto da Papa Leone «La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante». Martedì 6 gennaio in Cattedrale la Messa nella Solennità dell’Epifania verrà celebrata alle 10,30, mentre alle 17 si reciteranno i Vespri.
La Messa della Vigilia in stazione
Si rinnova l’atteso appuntamento con la Messa di Natale presso la Stazione delle Autolinee di Bergamo. Ancora una volta, la sera della Vigilia, la comunità di Bergamo si riunirà per celebrare la magia del Natale in un’atmosfera di condivisione e solidarietà. La celebrazione, organizzata in collaborazione con Notèr de Bèrghem, Confesercenti Bergamo, Caritas e con il coordinamento logistico di Luca Mangili, si terrà la sera della Vigilia alle 21.30, regalando a tutti i presenti un’occasione unica per vivere l’arrivo del Santo Natale in un contesto carico di significato. La messa sarà celebrata da Don Roberto Trussardi. Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute al progetto di accoglienza dei senza fissa dimora presso il Galgario, portando calore e sostegno a chi più ne ha bisogno, soprattutto in questo periodo di festa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA