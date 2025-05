Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno un loro panettone ed è bergamasco

Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno un loro panettone, che viene da Bergamo . Il Panificio Marchesi , infatti grazie alla firma del contratto di licensing, è stato designato licenziatario ufficiale di Fondazione Milano Cortina 2026 per la realizzazione del panettone ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

L’accordo non include solo il panettone ma anche la colomba, la veneziana e il pandoro ufficiale delle Olimpiadi Invernali.

La confezione richiamerà il look scelto per i Giochi ovviamente con il Marchio Olimpico e Paralimpico di Milano Cortina 2026.

Il Panettone di Milano Cortina 2026, sarà disponibile nella variante tradizionale, al cioccolato e veneziana mandorlata senza canditi e verrà prodotto in maniera artigianale con alcune fasi di lavorazione condotte interamente a mano da Silvano Marchesi , due volte vincitore del Premio Miglior Panettone della Lombardia al Panettone Day Contest.

Grazie all’acquisto del Panettone di Milano Cortina 2026, che sarà in anteprima in Fiera Milano - Artigiano In Fiera Estate dal 29 Maggio al 2 Giugno, si sostiene il Movimento Olimpico e Paralimpico e lo Sport Italiano.