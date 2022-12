Legge di Bilancio, un milione e 200 mila euro al Donizetti Opera Festival per 3 anni

Un’ottima notizia per Gaetano Donizetti e per Bergamo arriva dalla discussione della Legge di Bilancio delle scorse ore: nella mattinata di mercoledì 21 dicembre è stato approvato l’emendamento (presentato dalla parlamentare Rebecca Frassini della Lega e sostenuto anche dall’ex consigliere comunale di Bergamo, oggi parlamentare, Andrea Tremaglia di Fratelli d’Italia) che destina un contributo di un milione e duecentomila euro l’anno — per gli anni 2023, 2024 e 2025 — alla Fondazione Donizetti per l’organizzazione del Donizetti Opera Festival.