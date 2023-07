L’estate alla scoperta delle mete imperdibili di città e provincia: i musei di Bergamo

Questa settimana, con una nuova puntata degli «Imperdibili» , vi portiamo alla scoperta di sette mete indimenticabili legate ai musei di Bergamo. Due settimane fa abbiamo lanciato un nuovo progetto social dedicato a Bergamo e provincia, che mira a far conoscere non solo il luoghi più belli e famosi, ma anche angoli pittoreschi, poco conosciuti e intimi che potrebbero essere perfino sfuggiti a qualche bergamasco.

Ogni settimana, per dodici settimane, pubblicheremo un carosello con 7 mete imperdibili per turisti e bergamaschi doc, oltre ad alcuni consigli personali realizzati dai giornalisti della redazione de L’Eco di Bergamo («I nostri luoghi del cuore»).

Questa volta sarà il collega della redazione web Roberto Vitali a raccontare il suo “museo” del cuore: l’oratorio di San Lupo in via San Tomaso, un edificio religioso sconsacrato da tempo gestito dalla Fondazione Bernareggi che vi allestisce spesso mostre di arte contemporanea. Oltre a essere uno scrigno di bellezza nascosto e poco frequentato, si fa notare tra pur bei palazzi di via San Tomaso e Pignolo per una maestosa facciata neoclassica con un colonnato che svia l’osservatore rispetto alla funzione interna dell’edificio. Interessante è anche il contrasto tra l’interno antico e le l’arte contemporanea che ospita.