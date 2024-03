Linea bus elettrici Bergamo-Dalmine-Verdellino: iniziano i lavori

La prima fase, già in corso, vede la consegna delle aree di cantiere nei pressi della stazione Arriva a Bergamo, dell’area di parcheggio «Punsù» a Verdellino e deposito di via Monte Gleno a Bergamo , rispettivamente capolinea dell’e-Brt, nelle prossime settimane si procederà con la consegna delle aree che verranno utilizzate da Vitali come campo base oltre al deposito di Osio Sopra in via per Levate.

Le prime cantierizzazioni partiranno il prossimo 12 marzo e prevederanno le delimitazioni delle aree di cantiere ai due capolinea alla stazione di Bergamo, nel Comune di Verdellino e al deposito di via Monte Gleno a partire da lunedi 11 marzo. I lavori interesseranno le attività di preparazione dei cantieri, propedeutiche per l’avvio dei lavori. Queste prime cantierizzazioni non causeranno modifiche alla viabilità, nell’area della Stazione di Bergamo verranno installati i cartelli di cantiere in prossimità della rotonda tra Piazzale Marconi e Via bono, posizionate le segnaletiche verticali e orizzontali di cantiere, verranno inoltre delimitate le aree di cantiere in Via Bono.