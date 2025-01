Linea T2, lavori al 40%. Il sottopasso quasi pronto, «aprirà entro un mese»

Mancano due dita di asfalto, l’impianto d’illuminazione, il guardrail al centro della carreggiata e altri piccoli ritocchi. Un mese al massimo, forse meno, poi la circonvallazione Fabriciano a Valtesse tornerà a correre dritta verso la prima delle due rotonde di Pontesecco. I lavori al sottopasso che si è reso necessario per l’attraversamento della seconda linea della Teb sono agli sgoccioli: entro fine febbraio sarà ripristinata la traiettoria della superstrada, che scenderà di circa quattro metri rispetto al sedime stradale incrociando il tracciato del tram sotto la nuova galleria artificiale. Gli operai sono al lavoro proprio in questi giorni per ricoprire i 75 metri del tunnel con una vernice marrone, lo stesso colore del corten, l’acciaio utilizzato per il rivestimento esterno del manufatto. Cambierà anche la prospettiva degli automobilisti: già adesso, transitando sulla circonvallazione in direzione di Ponteranica, il nuovo tratto di strada è ormai ben visibile. Cronoprogramma alla mano, i tempi di costruzione dei 9,8 chilometri del tracciato della T2 sono al momento rispettati (il tracciato è lungo complessivamente 11,5 chilometri, ma i primi 1.700 metri sono in comune con la T1). «Ad oggi – spiega Giuliano Lorenzi, responsabile unico del procedimento – abbiamo completato il 40% dei lavori; da qui a giugno dovremmo raggiungere al 60%, per arrivare al 90% tra dicembre e le prime settimane del 2026».

La linea T2 è un’opera da 211,5 milioni di euro: raggiungerà Villa d’Almè dalla stazione di Bergamo in 30 minuti; lungo il percorso sono previste 17 fermate e sette parcheggi d’interscambio, per un totale di 513 posti auto. «Oggi vediamo finalmente prendere forma il tracciato – dice l’amministratore delegato di Teb, Gianni Scarfone – e anche le situazioni di una certa complessità che abbiamo incontrato lungo il percorso sono state oggetto di progettazione costruttiva. I lavori stanno quindi procedendo come da previsioni».

Opera da 211,5 milioni di euro

Opera da 211,5 milioni di euro (finanziati per oltre 150 milioni dal ministero delle Infrastrutture), la seconda linea della Teb raggiungerà Villa d’Almè dalla stazione di Bergamo in 30 minuti; lungo il percorso sono previste 17 fermate (le prime quattro, compreso il capolinea, sono in comune con la T1) e sette parcheggi d’interscambio, per un totale di 513 posti auto a disposizione dei pendolari. Accanto ai binari correrà anche una pista ciclabile di dieci chilometri che, una volta terminata, andrà a collegarsi con i tanti percorsi dedicati alle due ruote già presenti in città e nei comuni dell’hinterland verso la Valle Brembana.

Il ripristino, tra un mese, della circolazione lungo la circonvallazione chiuderà di fatto uno dei cantieri più impattanti per il traffico in entrata e uscita dalla città, in prossimità di uno degli snodi più critici, quello di Pontesecco. In prossimità della rotonda, allo svincolo con via Ruggeri da Stabello, sarà mantenuta l’attestazione su due corsie, così com’era anche in passato. Una volta riaperto il tratto di circonvallazione Fabriciano, per qualche tempo i lavori accanto al sottopasso proseguiranno per sfilare dal terreno le palancole utilizzate come rinforzo durante la costruzione della galleria. L’area dove oggi viene fatto transitare il traffico sarà ricoperta di verde e di piante, mentre in prossimità di via Ruggeri da Stabello inizieranno presto i lavori per il parcheggio d’interscambio (da una sessantina di posti auto) accanto alla fermata di Sant’Antonio.

A Ponteranica i lavori stanno procedendo con qualche ritardo e un po’ di disagi in più per gli automobilisti, «ma li supereremo e il cronoprogramma generale sarà rispettato», assicura l’amministratore delegato di Teb Gianni Scarfone. All’asfalto mancano ancora i due centimetri del cosiddetto «tappeto di usura», dopodiché il nuovo tratto di circonvallazione sarà finalmente transitabile: «In queste settimane – spiega Lorenzi – stiamo realizzando l’impianto di scarico delle acque che saranno convogliate in una vasca di laminazione da 200 metri cubi, realizzata ad hoc. Poi completeremo gli impianti elettrici; i lampioni saranno posizionati all’esterno della carreggiata».

Come sarà la strada

La strada sarà larga 12,50 metri e a una sola corsia per senso di marcia, come tutto il tratto di circonvallazione. Accanto ai binari del tram, sul lato a sud della ferrovia, passerà la pista ciclopedonale, che si congiungerà con il nuovo parcheggio, nei pressi del quale è previsto un attraversamento con semaforo. Dall’alto il tracciato della tranvia è ormai ben visibile dalla città verso il comune di Ponteranica; qui i lavori stanno procedendo con qualche ritardo e un po’ di disagi in più per gli automobilisti, «ma li supereremo e il cronoprogramma generale sarà rispettato, assicura Scarfone. Nel frattempo è già stato riassorbito anche il ritardo di qualche settimana causato dal cedimento di via Ponte Pietra durante l’alluvione del 9 settembre scorso, quando la piena del torrente Tremana fece letteralmente scoppiare l’asfalto proprio in corrispondenza con l’attraversamento dei binari.