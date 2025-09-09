Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 09 Settembre 2025

Lite con bastoni e catene, chiude per 5 giorni un locale a Colognola

LA DECISIONE. L’ultimo episodio in ordine cronologico risale alla notte dello scorso 31 agosto scorso: in quell’occasione i poliziotti delle volanti della polizia erano intervenuti nei pressi del locale per sedare una lite.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un’auto della polizia in una foto di repertorio
Un’auto della polizia in una foto di repertorio

Bergamo

L’ultimo episodio in ordine cronologico risale alla notte dello scorso 31 agosto scorso: in quell’occasione i poliziotti delle volanti della polizia erano intervenuti nei pressi del locale di Bergamo per sedare u na lite tra più persone, in evidente stato di ebbrezza, armate di bastoni e catene di ferro.

In seguito alla rissa, uno dei soggetti coinvolti, per le ferite riportate era anche stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in condizioni non gravi. Per questo motivo il questore di Bergamo ha disposto la chiusura per cinque giorni di un locale della città, in zona Colognola.

Il provvedimento, notificato lo scorso 5 settembre a cura del personale della polizia locale, è stato adottato a seguito di ripetute criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché per il disturbo della quiete pubblica manifestato dai residenti in più occasioni attraverso segnalazioni ed esposti. Dalla questura confermano infatti che sono numerose le chiamate di residenti che segnalano un volume della musica troppo alto in corrispondenza del locale.

Non è la prima volta

Che, tra l’altro, è già stato oggetto di ripetute sanzioni in passato per musica ad alto volume, l’ultima delle quali risale allo stesso mese di agosto di quest’anno, e anche di un precedente provvedimento di chiusura in base all’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, ndr) adottato nel mese di agosto 2024 per la durata di 12 giorni. Sempre nel 2024, in seguito a una lite, una giovane donna aveva riportato delle ferite al volto e altre due ragazze avevano lamentato un’aggressione.

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Salute
Ferite, Lesioni
giustizia
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Giovanni XXIII di Bergamo
Pietro Giudici
Polizia di Stato