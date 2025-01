Lite tra due passeggeri: treno soppresso a Verdello-Dalmine e ritardi sulla linea

Si sono messi a litigare tra loro due, a bordo del treno, e per questo hanno causato l’intervento delle forze dell’ordine. Il convoglio su cui viaggiavano, diretto da Bergamo a Milano Centrale, è rimasto fermo alla stazione di Verdello-Dalmin e, prima di essere definitivamente soppresso, innescando rallentamenti su tutta la linea. La lite è scoppiata nel giorno di Capodanno, il 1° gennaio, sul convoglio regionale Trenord partito dalla stazione orobica alle 18,02. Due passeggeri, entrambi d’origine straniera, hanno cominciato a litigare animosamente tra di loro, per cause ancora in fase d’accertamento.