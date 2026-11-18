Dagli spaghetti allo Scarpariello agli studi Abc di New York: una cena in Sicilia diventa un invito al celebre talk show americano, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno dell’attrice premio Oscar.

Il sogno americano, a volte, comincia con un piatto di spaghetti. Per gli chef David Fiordigiglio e Simone Falsaperla, il viaggio verso «The View», il celebre talk show di ABC, nasce da una cena in Sicilia e dall’incontro con Whoopi Goldberg, che li ha invitati personalmente a New York per i festeggiamenti del proprio compleanno.

Tutto ha avuto inizio da una serata trascorsa in estate a La Chiusa Country House di Noto, dove David e Simone hanno curato una cena privata per l’attrice. Tra i piatti serviti c’erano proprio gli spaghetti allo Scarpariello, diventati il simbolo di questo incontro. A rendere speciale la serata, però, è stato anche il rapporto nato a tavola: Goldberg ha fatto domande, si è interessata ai loro percorsi e ha voluto conoscere le storie che ci sono dietro alla loro cucina.

Il manager dell’attrice li ha subito contattati spiegando che Whoopi aveva continuato a parlare di loro e desiderava invitarli a New York per il suo compleanno. Erano disponibili il 12 novembre? La risposta è stata immediata. Da quel sì è cominciata l’organizzazione di un viaggio che li ha portati davanti al pubblico della televisione americana.

Gli chef David Fiordigiglio e Simone Falsaperla a “The View” su invito di Whoopi Goldberg

Lo Scarpariello, dalle memorie di famiglia a New York

Per David Fiordigiglio lo Scarpariello custodisce un legame personale: i ricordi d’infanzia e la cucina dei nonni Pietro e Carmela. Pomodoro, basilico e formaggio raccontano le sue origini e un’idea di convivialità che accompagna anche il lavoro condiviso con Simone. È una ricetta familiare che, attraverso la sensibilità dei due chef, diventa il filo di una storia inattesa: dalla tavola di Noto all’invito negli studi di «The View».

David Fiordigiglio: le radici, la formazione e la televisione

Legato a Bergamo, con origini familiari napoletane, David Fiordigiglio è un volto di «È sempre mezzogiorno» su Rai 1, accanto ad Antonella Clerici. Il suo percorso professionale comprende esperienze nelle cucine di ristoranti stellati Michelin in Italia e in Spagna. Una formazione che gli ha permesso di sviluppare uno stile personale, nel quale la tecnica incontra la memoria della cucina di famiglia.

La televisione rappresenta un ulteriore spazio di condivisione: portare ricette, conoscenze e personalità a un pubblico ampio, mantenendo al centro il piacere di cucinare e di accogliere.