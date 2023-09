Lo «Sbarazzo» parte con super offerte per le vie del centro: grande affluenza fin dal primo giorno - Le foto

Lo «Sbarazzo», le super offertissime dei commercianti di Bergamo, è partito con grandissima affluenza di persone nella mattinata di venerdì 1 settembre. Non mancano le offerte allettanti con capi di abbigliamento, scarpe e oggetti per la casa anche a partire da 10 euro. Tanti i sacchetti degli acquisti e le offerte commerciali per chi fin dalla mattinata ha approfittato della giornata di sole, calma e relax per riuscire a scovare qualche oggetto o capo di abbigliamento che mancava a casa.

(Foto di Elena Catalfamo) L’appuntamento con lo «Sbarazzo» prosegue fino a domenica nelle vie dello shopping cittadino e sul Sentierone. Si ripete la formula che i bergamaschi hanno dimostrato di apprezzare anche lo scorso marzo. Con due novità: per la prima volta i tre giorni dello Sbarazzo coincideranno con la chiusura dei saldi estivi, un motivo in più per provare a raddrizzare una stagione dei ribassi che l’Ascom ha già bollato come «la peggiore dal 2020», fiaccata da inflazione, rincari e calo dei consumi.

E tra i 78 negozi che aderiranno all’iniziativa organizzata dall’associazione Bergamo In Centro – con la collaborazione del Distretto Urbano del Commercio e del Comune – faranno il loro debutto anche due gioiellerie e un’assicurazione. Non solo abbigliamento, calzature ed accessori, dunque: lo Sbarazzo si propone come una festa per commercianti e consumatori, tutti alla caccia degli ultimi affari di stagione.