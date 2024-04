Longuelo, il rapinatore ferito accusa il complice: «Il raid, un’idea sua»

Il gip ha convalidato l’arresto e il fermo dei due albanesi, disponendo che restino in carcere. Si tratta di un 26enne difeso di fiducia dall’avvocato Michele Coccia (martedì sostituito dal collega Angelo Riccobene) e un 27enne, difeso di fiducia dall’avvocato Monica Simona Gnesi del foro di Monza (martedì sostituita dal collega Roberto Beretta).

Da quanto emerso, il 27enne - rimasto ferito di striscio al collo dal colpo sparato da Scarcella - ha avuto un atteggiamento collaborativo davanti ai magistrati, come già subito dopo l’arresto. Ha ammesso di essere entrato nell’abitazione, e sarebbe anche «merito suo» se i poliziotti sono riusciti a individuare subito il complice (accusato anche di resistenza), finito in manette domenica mattina nonostante il tentativo di fuga. E proprio verso il complice il 27enne ha puntato il dito, indicandolo come l’«ideatore» del colpo: il connazionale gli avrebbe chiesto aiuto perché si trovava in difficoltà, e lui l’avrebbe accompagnato nella spedizione. Il 27enne ha anche raccontato del colpo che lo ha ferito di striscio al collo. L’ex finanziere, secondo le sue parole, avrebbe sparato a breve distanza e «la luce era accesa». Lui avrebbe «cercato di schivare» il proiettile restando così ferito solo di striscio, dice. Dopo la fuga dall’abitazione, il giovane ha chiamato lui stesso l’ambulanza e poi dato tutte le indicazioni ai poliziotti perché rintracciassero il complice. Che, sempre secondo il suo racconto, aveva il cacciavite con cui i due sono riusciti a entrare nella villetta e avrebbe anche preso il borsello di Scarcella con 500 euro (non ancora ritrovato).

Indagato anche l’ex finanziere

Da quanto si è appreso, almeno nella fase iniziale dell’inchiesta anche l’ex finanziere è stato iscritto nel registro degli indagati, per lesioni. In sostanza un atto dovuto, quello nei suoi confronti, per poter ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e compiere anche gli accertamenti balistici sulla pistola, che è stata sequestrata. La sua posizione però potrebbe anche essere già stata stralciata dal pm e viaggiare verso l’archiviazione, se riconosciuta e confermata la legittima difesa. La legge infatti dice che, in caso di violazione di domicilio, sussiste sempre il rapporto di proporzione tra offesa e difesa se il proprietario di casa usa un’arma legittimamente detenuta (è il caso di Scarcella) per difendere la propria incolumità, i suoi familiari o i propri beni, quando da parte del malvivente non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.