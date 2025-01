Longuelo, sparò e ferì uno dei ladri che si era ritrovato in casa mentre dormiva: archiviata la posizione dell’ex maresciallo

Aveva sparato con la pistola calibro 38 a due ladri che s’era ritrovato davanti mentre stava dormendo nella sua abitazione d i Longuelo . Uno dei due era rimasto leggermente ferito al collo. Lui, Domenico Scarcella , 86 anni, ex maresciallo della Guardia di finanza, era finito indagato per tentato omicidio. Un’iscrizione dovuta. In tutti questi mesi il pm Laura Cocucci ha compiuto accertamenti sulla sua posizione arrivando alla fine a chiedere l’archiviazione. Che il gip ha disposto l’8 gennaio scorso riconoscendo la scriminante della legittima difesa. I malviventi, due albanesi di 26 e 27 anni, sono stati invece nel frattempo condannati: uno in abbreviato a 5 anni e 8 mesi, l’altro a 7 anni e mezzo. Sono entrambi in carcere e, una volta scontata la pena, saranno espulsi.

«Non ho mai dubitato sull’esito dell’inchiesta nei miei confronti, era ovvio, perché ho agito per legittima difesa - ha dichiarato Scarcella -. Come dovevo difendermi se non avevo a disposizione altri oggetti per far scappare i ladri? Ho sparato in aria e non so nemmeno come ho fatto a colpirlo. Non mi sono reso conto che uno dei due era ferito. Mi è anche dispiaciuto, quando l’ho saputo, non mi sentirei mai di uccidere una persona. Ho dovuto prendere la decisione in pochi secondi. La pistola ora è ancora sequestrata, ma la rivoglio e la rimetterò sotto il cuscino perché non si sa mai. Adesso vicino al letto tengo una mazza da baseball, la balestra e un coltello serramanico. Devo difendere non la mia vita, che ormai è quasi finita, ma quella del mio nipotino, che ogni tanto viene a dormire da noi, e di mia moglie. Ho perso dieci chili da quella sera. Non riesco più a dormire»