Longuelo, sparò e ferì uno dei ladri che si era ritrovato in casa di notte: archiviata la posizione dell’ex maresciallo

Aveva sparato a due ladri che s’era ritrovato davanti di notte mentre stava dormendo nella sua abitazione di Longuelo. Uno dei due era rimasto leggermente ferito al collo. Lui, Domenico Scarcella, 85 anni, ex maresciallo della Guardia di finanza, era finito indagato per lesioni. Un’iscrizione dovuta. In tutti questi mesi il pm Laura Cocucci ha compiuto accertamenti sulla sua posizione arrivando alla fine a chiedere l’archiviazione. Che il gip ha disposto nelle scorse settimane. I malviventi, due albanesi di 26 e 27 anni, sono stati invece nel frattempo condannati.